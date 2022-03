La cérémonie des Gérard du cinéma...le pire du cinéma français !

L'édition 2011 des Gérard du cinéma, remise de prix décalée et humoristique, a remis un parpin d'or du "Désespoir féminin de l'année à Jane Birkin pour sa prestation dans Thelma, Louise et Chantal. Du côté des hommes, Franck Dubosc, dans son rôle de Patrick Chirac dans Camping 2, reçoit la récompense de "Désepoir masculin de l'année". Le Gérard du plus mauvais film de l'année est attribué à L'Immortel, de Richard Berry, avec Jean Reno.