Paris (AFP). Cannes: Xavier Dolan, Sienna Miller, Sophie Marceau membres du jury

Le cinéaste canadien Xavier Dolan, l'actrice britannique Sienna Miller, le réalisateur mexicain Guillermo del Toro, la comédienne Française Sophie Marceau, l'actrice espagnole Rossy de Palma seront membres du jury du 68e festival de Cannes du 13 au 24 mai, selon un communiqué officiel. La chanteuse malienne Rokia Traoré, l'acteur américain Jake Gyllenhaal complèteront ce jury qui sera coprésidé par les cinéastes américains Joel et Ethan Coen, Palme d'or en 1991. Composé de cinq hommes et quatre femmes - il était majoritairement féminin l'an passé, sous la présidence de la cinéaste néo-zélandaise Jane Campion- le jury devra départager les films en compétition pour composer le palmarès, culminant avec la Palme d?or, qui sera annoncé le dimanche 24 mai. Cadet des jurés à 26 ans, Xavier Dolan, s'est fait connaître du grand public en 2009, avec son premier long métrage "J?ai tué ma mère", présenté à la Quinzaine des réalisateurs, à Cannes. Son dernier film "Mommy" a reçu le prix du Jury l'an dernier sur la Croisette ainsi que le César du meilleur film étranger. Actrice de cinéma et de théâtre, Sienna Miller s'est fait connaître en 2004 pour son rôle dans "Layer Cake" de Matthew Vaughn. Elle a notamment tourné dans "Foxcatcher" de Bennett Miller, présenté à Cannes l'an passé, et dans le récent "American Sniper" de Clint Eastwood. Représentant le Mexique, Guillermo del Toro est considéré comme "l?un des représentants les plus inventifs de la nouvelle génération de cinéastes mexicains, aux côtés d?Alfonso Cuarón et Alejandro González Iñárritu", indique le festival de Cannes. Découverte dans "La Boum", Sophie Marceau a construit sa carrière en alternant grands succès populaires et films d?auteur. On la voit dans "Police" de Maurice Pialat et "L?Amour braque" d?Andrzej ?u?awski mais aussi dans "Braveheart" de Mel Gibson (1995). Figure emblématique du cinéma d'Almodovar, Rossy de Palma est révélée en 1986 avec "La Loi du désir" du cinéaste espagnol. Elle tourne avec lui "Femmes au bord de la crise de nerfs", "Attache-moi!", puis "Kika et La Fleur de mon secret" pour lesquels elle est nommée aux Goya, ainsi qu?"Étreintes brisées", sélectionné à Cannes en 2009.

