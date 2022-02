Tennis de table : la pépinière du SPO Rouen forme les pongistes de demain

Le SPO Rouen a depuis quelques années une belle vitrine avec son équipe de Pro B. Mais si le reste ne suit pas derrière, l'ensemble reste fragile. C'est pourquoi le club se démène sur deux axes : posséder un vivier de joueurs de haut-niveau et former ses plus jeunes pour qu'ils atteignent à terme ce niveau.

Le premier axe est déjà bien approfondi, le club possédant, en plus de sa Pro B, trois équipes de Nationale (l'une en N1, les deux autres en N2 dès la saison prochaine). La formation de jeunes joueurs est elle en plein développement. "Le but, c'est de créer un centre d'entraînement pour que les jeunes puissent venir s'entraîner tous les jours sans être en internat", explique le coach Guillaume Marais. Le club entretient depuis quelques années déjà des relations étroites avec le collège Camille Claudel où de nombreux jeunes étudient.

Deux jeunes au top

Quelques jeunes percent déjà. Le jeune Dylan Chaperon a été retenu en sélection de Haute-Normandie catégorie minimes pour disputer le championnat de France des régions du 21 au 24 avril à Agen. Classé 12 en début de saison, il pourrait faire un bond de trois classements d'ici à la fin de l'année sportive.

Noémie Vanden Abeele, 8 ans, est elle arrivée première du Top régional de sa catégorie et s'est qualifiée pour le Top de zone (Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute et Basse-Normandie) où elle est arrivée deuxième.

Des performances qui font dire à Guillaume Marais "qu'une dynamique se met en place". Pourvu que cela dure.