Transition énergétique : la Communauté urbaine d’Alençon à l’Élysée

Joaquim Pueyo, Député-Maire et Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, accompagné de Gérard Lurçon, premier vice-président de la CUA, ont été invités à la table-ronde « Économiser l’énergie, réduire nos émissions de gaz à effet de serre, cesser le gaspillage » pour présenter les mesures et les projets mis en place par la collectivité ornaise, notamment en matière de gestion et de traitement des déchets.

La CUA a été désignée lauréate de deux appels à projets nationaux « Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte » et « Territoire zéro gaspillage zéro déchet ». Elle est aussi engagée dans plusieurs actions fortes à travers son Agenda 21 : un Plan Local de Prévention des Déchets, un projet pilote sur le gaspillage alimentaire mené avec le Comité Régional d’Études pour la Protection et l’Aménagement de la Nature, et la mise en œuvre d’un Plan Climat Énergie sur son territoire.

Les 4 objectifs, commun à l’ensemble des actions de la CUA, sont de :

• réduire les pollutions,

• préserver les ressources,

• maîtriser les coûts de gestions des déchets,

• dynamiser le territoire.

Concernant la gestion des déchets, la CUA s’est engagée dans une démarche participative de réduction/réutilisation et recyclage de ses déchets. La CUA produit actuellement 279 kg/habitant/an de déchets non valorisables (ordures ménagères et encombrants de déchetterie). Une étude a montré que la marge de progression est de 176 kg/hab/an. Une baisse de 67 % de la production de déchets non valorisables est donc envisageable.

Doubler l’objectif du Plan Local de Prévention des Déchets et diminuer de 14 % les déchets ménagers et assimilés, au lieu des 7 % préconisés, fait partie des enjeux. Les collectes des déchets ménagers et le réseau des déchetteries seront optimisés à cette fin.

Un soutien au secteur économique sera apporté sur la prévention des déchets par la mise en place de partenariats. Il existe également un fort tissu d'économie sociale et solidaire sur le territoire, avec différentes associations qui travaillent sur la thématique « déchet » : EMMAÜS qui œuvre dans le réemploi, AGIR LA REDINGOTE qui est engagée dans la collecte et le recyclage des déchets textiles, REVIVRE qui traite les DEEE (télévisions, matériels HiFi, électroménager,…), ASSISE ORNE qui agit dans la sensibilisation.

Autre enjeu de taille, la maîtrise financière de la gestion des déchets. Le budget qui lui est consacré est le 3e poste de dépenses de la CUA, soit un coût annuel de 5,49 millions d’euros. A titre d’exemple sur l’année 2013, la collectivité a produit 12 181 tonnes de déchets. Une réduction de 10 % de ces déchets permettrait une économie de 120 582 euros.