Ankara (AFP). Génocide: la Turquie dit partager les souffrances des Arméniens

La Turquie "partage les souffrances des enfants et des petits-enfants" des Arméniens, a déclaré lundi le bureau du Premier ministre, au centenaire de leur génocide sous l'empire ottoman qu'Ankara nie catégoriquement. Présentant des "condoléances" aux descendants des victimes de ce drame survenu entre 1915 et 1917, le bureau d'Ahmet Davutoglu estime que la Turquie et l'Arménie voisines doivent "panser les blessures de ce siècle et rétablir leur rapports humains", selon un communiqué.

