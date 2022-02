Rouen : le pont Flaubert est en bonne voie

Tout semble rouler sur le pont Flaubert, tout, sauf les voitures aux heures de pointe. Et c'est bien souvent la faute aux deux-ronds points successifs, de Madagascar et de la Motte, que l'automobiliste doit emprunter pour rallier la Sud III. Mais dans quelques années, ces détours ne seront plus qu'un mauvais souvenir. L’État, la Métropole, le Département et la Région financent le projet de raccordement du pont Flaubert à la Sud III, estimé à 200 millions d'euros. "Un projet qui prévoit la construction de trois ouvrages d'arts et fait disparaître les deux ronds-points", souligne le président de la Métropole Frédéric Sanchez.

Six ans de travaux

Lundi 13 avril, les concertations avec le public ont débuté et se poursuivront jusqu'au 31 mai. La première étape d'un long travail, qui ne devrait pas se terminer avant 2024. "Les 12 ou 13 phases de travaux vont avoir lieu entre 2017 et 2023. Ce sera un chantier lent et l'objectif est de perturber le moins possible la vie de la Métropole." D'où l'importance pour cette dernière d'avoir un réseau de transports en commun performant. "Nous voulons créer un parking relais plus efficace au Zénith, capter plus d'usagers de la route et les faire monter dans le T4", qui sera opérationnel dès 2018.

Et si la colère gronde chez ceux qui regrettent amèrement que les accès définitifs du pont Flaubert à la Sud III n'aient pas été conçus il y a sept ans, Frédéric Sanchez invoque des financements difficiles à trouver. Et il va encore falloir prendre son mal en patience avant de jouir pleinement de ce raccordement.