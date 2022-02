Athènes (Grèce) (AFP). Grèce: le procès du parti néonazi Aube dorée suspendu

Le procès des dirigeants et députés du parti néonazi grec Aube dorée, qui a débuté lundi près d'Athènes, a été suspendu deux heures après son ouverture pour des raisons de procédure et devrait reprendre le 7 mai, a-t-on appris de source judiciaire. Cet ajournement est a priori sans lien avec l'absence des principaux accusés, dont le fondateur et dirigeant du parti Nikos Michaloliakos, jugés pour "constitution et participation à une organisation criminelle".

