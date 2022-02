Marseille (AFP). Un homme tué par balle dans les quartiers nord de Marseille

Un homme, connu des services de police, est décédé après avoir été atteint d'au moins une balle dans la tête dimanche dans une cité des quartiers nord de Marseille, a-t-on appris de sources concordantes. La victime a été prise pour cible près des logements HLM Bourrely (15e arrondissement), a indiqué une source policière. Selon une autre source policière, l'homme, âgé d'une trentaine d'années et connu des services de police, a été abattu vers 18h30 alors qu'il allait prendre son véhicule. Les assaillants, cagoulés, étaient à bord d'un véhicule de type kangoo, a précisé le parquet. La scène s'est déroulée au coeur de la cité, a constaté un photographe de l'AFP. Peu après 20h00, des membres de la police scientifique s'affairaient près d'une voiture sur laquelle on pouvait voir un impact de balle. Selon une source proche du dossier, l'homme a été touché de trois balles, dont au moins une à la tête. Il n'est pas décédé sur place. Il a été pris en charge et évacué dans un état critique par les marins-pompiers de Marseille vers un hôpital, a indiqué à l'AFP un de leur porte-parole. L'enquête a été confiée à la police judiciaire.

