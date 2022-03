Les sportifs manchois à l'honneur

.

Une soirée qui visait à récompenser les meilleurs sportifs du département dans leurs discipline de prédilection. Un grand nombre de compétiteurs récompensé, qu'ils soient amateurs ou semi pros, qu'ils soient jeunes ou plus ancien, qu'ils soient athlètes ou dirigeant. Une soirée durant laquelle la beauté du sport à été mise à l'honneur par le conseil général de la Manche. Sous le regard bienveillant d'Henri Sannier, journaliste et présentateur de "Tout le sport" sur France 3 et parrain de l'édition 2011, les sportifs mis à l'honneur ont défilé sur le podium pour recevoir leurs récompenses.

Un jury composé de représentant de la presse départementale a ensuite remis ses récompenses dans 8 catégories avec notamment le sacre des "champions des champions" 2010. Comme l'an passé, ils sont trois à avoir été sacrés.

Le palmarès du jury de la presse à retrouver ci dessous...