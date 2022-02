Nice (AFP). Ligue 1: Paris SG avec David Luiz et Lucas contre Nice

Les Brésiliens David Luiz et Lucas Moura ont été titularisés par leur entraîneur parisien, Laurent Blanc, pour le match face à Nice comptant pour la 33e journée de Ligue 1, samedi à l'Allianz Riviera. Touché à la cuisse lors de la 31e journée face à Marseille (3-2), le défenseur David Luiz a déjà joué 70 minutes face à Barcelone en Ligue des champions mercredi, et son retour aussi rapide a été l'objet d'interrogations. Capitaine face à Nice, il sera associé à Marquinhos en charnière centrale, les latéraux étant l'Ivoirien Serge Aurier à droite et le Français Lucas Digne à gauche. De son côté, Lucas devrait évoluer à la droite de l'attaque, tandis que l'Argentin Javier Pastore évoluera en milieu de terrain, avec les Français Yohan Cabaye et Adrien Rabiot. Zlatan Ibrahimovic suspendu, c'est l'Uruguayen Edinson Cavani qui sera en pointe. Les équipes: Nice: Pouplin - Puel, Bodmer (cap), Genevois, Amavi - Mendy, Rafetraniaina - Benrahma, Carlos Eduardo, Eysseric - Plea Entraîneur: Claude Puel Paris SG: Sirigu - Aurier, Marquinhos, David Luiz (cap), Digne - Pastore, Cabaye, Rabiot - Lucas, Cavani, Lavezzi Entraîneur: Laurent Blanc Arbitre: Sébastien Desiage

