Créteil (AFP). Lutte contre le racisme et l'antisémitisme: 100 millions sur trois ans

Le Premier ministre, Manuel Valls, a présenté vendredi un plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme doté de "100 millions d'euros sur trois ans", selon le document officiel remis à la presse. Il comprend 40 mesures articulées autour de la justice, d'internet et de l'éducation, en faisant du racisme et de l'antisémitisme une "circonstance aggravante" pour tous les crimes et délits, en intégrant la répression des discours de haine au droit pénal général et en donnant la possibilité d'actions de groupe contre les discriminations.

