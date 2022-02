24h: les pilotes de l'Xtrem Racing sont prêts

Le calme avant la bataille

C'est avec deux bateaux que l'Xtrem Racing participera aux 24h motonautiques cette année, l'un en classe 1 (photo), l'autre en classe 2. Niveau préparation, on imaginerait de l'intensif. En fait, non. "Le moindre entrainement est très couteux. Il faut systématiquement prévoir une équipe de plongeurs, au cas où le bateau se retournerait. Et puis il faut trouver un lieux qui s'y prête." Finalement la meilleur préparation reste encore de participer régulièrement à des courses. Nicolas Fromentin mobilise bateau et équipe pour une dizaine de courses chaque année, en France ou à l'étranger.

Le jour J beaucoup de risque

Les 1 et 2 mai, ce sont une cinquantaine de personnes qui seront mobilisées pour l'Xtrem Racing team: sept pilotes, des mécaniciens, des ravitailleurs... Et tout ce monde se doit d'être bien synchronisé. "Pour la miondre panne, il nous faut en moyenne cinq minutes pour sortir le bateau et commencer la réparation."

On sait que la victoire de la course peut se jouer à dix minutes près Nicolas Fromentin, directeur de l'Xtrem Racing

Mais ce n'est pas tout. "De nombreux facteurs sont imprévisibles. Par exemple le vent. Les bateaux fonctionnent comme sur coussin d'air. Les points de frottement avec l'eau sont très réduits. Aussi, une rafale de vent peut emporter le bateau sans que le pilote n'ait plus aucun contrôle. Il y a aussi les caprices de moteurs. L'an dernier, nous avions un moteur tout neuf sur un de nos bateaux. Il nous a lâché dans les premières heures de la course". Dernier paramètre, les objets flottans sur la Seine. "C'est inévitable et cela peut provoquer de gros dégâts."

Finalement ces 24h de course représentent un vrai défi. "En 24h il peut se passer beaucoup de choses. Il y a un véritable facteur chance. On peut être très bon pendant 20h et tout perdre en quelques minutes. C'est ce qui fait la spécificité de cette course rouennaise."

Alors, est-ce qu'ils ont peur nos pilotes? "Bien sûr, il y a beaucoup d'appréhension et de stress avant le départ. Cela fait partie du jeu"