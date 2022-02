Londres (AFP). Royaume-Uni: les partis d'opposition s'entre-déchirent lors d'un débat

Les dirigeants des cinq principaux partis d'opposition se sont écharpés lors d'un débat télévisé jeudi, à trois semaines des élections législatives du 7 mai, s'accordant seulement pour blâmer l'absence du Premier ministre conservateur David Cameron. Ce troisième évènement télévisé de la campagne électorale réunissait le chef de l'opposition travailliste Ed Miliband, le leader du parti populiste et europhobe Ukip Nigel Farage, la chef du parti national écossais SNP Nicola Sturgeon, la leader des Verts Natalie Bennett et celle du Plaid Cymru gallois Leanne Wood. Le débat, organisé autour de questions successives posées par l'audience (sur les dépenses publiques, le logement, la défense, l'immigration, etc.), s'est cristallisé autour de duels, notamment entre Ed Miliband, l'Ecossaise Nicola Sturgeon et le leader des travaillistes et Nigel Farage. Ed Miliband a notamment accusé Nicola Sturgeon de vouloir "briser le pays" en souhaitant organiser un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse -qui a été rejetée en septembre dernier- avant la fin de la prochaine législature. La chef des nationalistes écossais a quant à elle critiqué le fait qu'il n'y avait pas assez de différence entre les programmes électoraux de David Cameron et d'Ed Miliband, accusant le Labour d'être une "version allégée" des Tories. Mais elle lui a aussi tendu la main pour une alliance dans le cas d'un "hung Parliament", c'est-à-dire un parlement sans parti doté de la majorité absolue. "Nous avons la possibilité de faire sortir David Cameron de Downing Street, ne la rejetez pas", a-t-elle lancé à Ed Miliband. "C'est non, je le crains", lui a répondu ce dernier, appelant les électeurs à lui assurer un gouvernement majoritaire. Le parti travailliste est en difficulté en Écosse, où il pourrait perdre la plus grande partie de ses sièges au profit du SNP, selon les sondages. Les cinq partis d'opposition se sont finalement entendus sur un point: critiquer l'absence de David Cameron du débat. "C'est vraiment regrettable que David Cameron ne soit pas là ce soir", a souligné Nigel Farage tandis que Nicola Sturgeon a jugé que c'était "une honte". Ed Miliband a quant à lui choisi d'utiliser une bonne partie de sa minute de conclusion pour appeler, une énième fois, le leader des Conservateurs à débattre en duel avec lui d'ici au 7 mai. David Cameron a refusé tout débat en tête-à-tête, acceptant seulement un débat avec les six autres principaux partis du pays, qui a eu lieu il y a deux semaines. Le 30 avril, tout juste une semaine avant le vote, un dernier évènement télévisé mettra en scène MM. Cameron, Miliband et Clegg qui répondront à des questions des électeurs sans débattre entre eux.

