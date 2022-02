Sortir dans l'Orne : vendredi 17 avril

Dans le cadre du Festival les Andain'ries, ce soir, assistez au concours de jeunes talents à Bagnoles-de-l'Orne. A noter la participation de Pierre Croce, Mathieu Cohin, Laura Laune et celle d'Edgar. C'est ce vendredi soir à 20h30 au Centre d'Animation de Bagnoles-de-l'Orne.



Le Carnaval de L'Aigle a lieu demain. Le thème de la ville cette année est l'Espagne. C'est donc tout naturellement que les carnavaliers sont invités à se déguiser selon ce thème ensoleillé. Rendez-vous, ce samedi, dès 13h sur la place de la mairie de l'Aigle.



Dimanche, c'est la 16ème édition des détours de St Georges des Groseillers. Au programme : des randonnées VTT, cyclos et pédestres. Plusieurs circuits seront proposés. Départ de la salle Maurice Lecocq. C'est 2€ si vous êtes licenciés dans un club et c'est 6€ si vous ne l'êtes pas. Rendez-vous, ce dimanche, entre 7h30 et 9h30 pour les inscriptions.