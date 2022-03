Un milliard de vues pour l'ensemble des vidéos de Rémi Gaillard. Il revient sur la toile. C'est le buzz-web du jour.

Rémi Gaillard est de retour depuis quelques jours avec une vidéo où il endosse le costume de Super Mario, le célèbre plombier à moustache et salopette rouge, héros du jeu vidéo le plus connu du monde ou presque. Dans ce clip, on commence par choisir son joueur comme dans le vrai jeu. Ensuite, il s'installe au volant d'un vrai kart. Le feu passe au rouge, et c'est parti pour 2 minutes de course effrénée dans les rues de Montpellier. Comme dans le vrai jeu, il n'oublie pas de lancer des peaux de bananes sur la route sous le regard ahuri des passants.



En quelques jours, cette nouvelle vidéo a déjà été visionnée près de 5 millions de fois. Il s'agit d'un magnifique score, surtout que ce n'est pas la première fois que Rémi Gaillard s'installe dans un kart déguisé en Super Mario Bros. Il l'avait déjà fait en 2008 dans une vidéo vue 36 millions de fois !



Ci dessous la vidéo ainsi qu'une sélection des meilleurs vidéos de Rémi Gaillard.



