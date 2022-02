La Yatch club de Granville lance le Tour de Chausey

Le Tour de Chausey est un grand rassemblement ouvert à 200 voiliers de tous types, plaisanciers monocoques et coureses-croisières toutes classes.

Une course de rêve autour de l'archipel

Le Tour de Chausey est l'occasion unique de fêter les 40 ans du port de hérel de la plus belle des manières. Les bateaux et leurs équipages seront accueillis dès le jeudi 14 mai.

Le vendredi 15 mai à 15h00, sortie des bateaux entre Granville, le Mont-Saint-Michel et les salines de Bréhal pour un raid « Longe côte » pour la catégorie Voiles Libres et course côtière pour les monotypes, HN Osiris et IRC.

Le samedi 16 mai, dès 8h00, sortie des bateaux pour... le Tour de Chausey.

Il est possible de s'inscrire en ligne ICI.