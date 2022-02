Quelles nouveautés pour les 24h motonautiques 2015?

Pour la 52e édition des 24h motonautiques, l'organisation de l'événement a introduit quelques nouveautés. Voici les principales :

Les essais libres de nuit. Le jeudi 30 avril, la veille de la course, les essais libres se poursuivront jusqu'à 21h et se dérouleront donc y compris de nuit. L'occasion pour les pilotes de s'habituer à la course du lendemain.

La course se prolonge la nuit. Le vendredi 1er mai, les pilotes conduiront leurs bolides plus longtemps puisque la course commence à 10h pour se terminer à 1h du matin, soit deux heures plus tard que l'an passé. Cela représente 15h de navigation. "C'est une vraie grosse course d'endurance", se réjouit l'organisation. Entre 1h le 1er mai et 9h le lendemain, heure de reprise de la course, les pilotes ont interdiction de toucher à leur bolide.

Cité Mômes. Des ateliers pour enfants sont organisés avant et pendant la course.

Bycyclo. Des navettes gratuites pour le public sont organisées pour se déplacer entre la rive droite et la rive gauche grâce à ByCyclo, des vélos avec assistance électrique et avec chauffeur. Ecologique, ludique... et confortable !

Parrain de choc. Le pilote normand de Formule 1 Pierre Gasly parraine l'édition en donnant lui le coup d'envoi de la course. Il sera également présent lors du podium d'arrivée.

Des vitesses folles. Pour rappel, trois catégories de bolides peuvent concourir (on compte aujourd'hui 29 engagés). La plus petite concerne des véhicules qui peuvent aller jusqu'à 105 km/h, la classe intermédiaire concerne ceux qui peuvent aller jusqu'à 190km/h et la dernière concerne les plus rares bolides pouvant aller jusqu'à 225 km/h.