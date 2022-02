PARIS (AFP). Radio France: grève reconduite pour 24H mais front syndical divisé

La grève à Radio France a été reconduite mardi pour 24 heures par l'assemblée générale mais le front syndical est apparu pour la première fois ouvertement divisé, tous les syndicats, sauf la CGT, appelant à la reprise du travail, a constaté un journaliste de l'AFP. Au 27e jour du conflit le plus long du groupe audiovisuel public, l'AG de quelque 400 personnes a voté la reconduction du mouvement à la majorité moins 70 voix contre et 33 abstentions. Quatre des cinq syndicats (CFDT, FO, Sud et Unsa) qui composent l'intersyndicale, ont appelé juste avant le vote à la levée de la grève. Seule la CGT, premier syndicat tous collèges confondus, a appelé à voter la poursuite du mouvement. Au cours d'une réunion de près de trois heures, dans une ambiance houleuse, parfois confuse et pleine d'émotion, les représentants syndicaux et les salariés sont apparus divisés sur la stratégie à adopter. Selon les explications avancées par ses représentants, la CGT a voulu se montrer "ferme" en prolongeant le mouvement pour une 28e journée, alors qu'un conseil d'administration de Radio France et le conseil des ministres doivent se tenir mercredi. "La CGT a décidé de suivre la décision des salariés en AG jusqu'à demain, jour de CA" à Radio France, a expliqué Jean-Matthieu Zahnd, réalisateur à France Culture et militant CGT. "En AG, ce sont les gens souvent les plus mobilisés qui sont présents. Nous, 80% de nos adhérents nous disent qu'il faut poursuivre le mouvement dans le cadre de la médiation", a déclaré à l'AFP Jean-Paul Quennesson, délégué du syndicat Sud. De son côté, le délégué Unsa, Philippe Ballet a estimé que "24H00 de plus ne permettraient pas d'obtenir un meilleur texte. On est face à une sorte d'inflexibilité". "C'est difficile de sortir d'une grève, on comprend qu'il y ait de l'amertume", a-t-il déclaré à l'AFP. Une nouvelle AG doit se tenir mercredi à 10H00.

