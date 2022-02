Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015, a-t-on appris mardi matin de source gouvernementale. Le premier tour aura lieu le dimanche 6 décembre et le second le dimanche 13 décembre dans chaque région. En métropole, le scrutin concernera 13 nouvelles grandes régions, qui remplacent les 22 précédentes.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire