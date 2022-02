Paris (AFP). Ligue des champions: Monaco va défier la Juve, chaud derby madrilène

Monaco effectue un déplacement aussi court que périlleux à Turin pour y affronter la Juventus mardi en quarts de finale aller de la Ligue des champions, tandis que l'Atletico reçoit le Real pour un choc madrilène, remake de la finale 2014 (20h45). Monaco s'est bien préparé en allant battre Caen vendredi (3-0) et a confirmé ses bonnes dispositions actuelles à l'extérieur (cinq victoires sur ses six derniers déplacements toutes compétitions confondues). L'ASM peut-elle rééditer l'exploit qu'elle avait fait sur le terrain d'Arsenal (3-1) ? Elle affiche un bel hermétisme défensif, et Martial enchaîne les buts (six sur ses six derniers matches de championnat), mais le capitaine Toulalan est incertain. La Juve, elle, a calé en championnat (revers 1-0 à Parme) mais se dirige de toutes façons vers un troisième scudetto d'affilée. Elle peut compter sur Tevez, meilleur buteur de Serie A (17 buts) qui a éliminé Dortmund en 8e de finale à lui tout seul ou presque, avec trois buts et deux passes décisives. Mais son milieu est dégarni avec le forfait de son meilleur élément, Pogba, blessé, voire Pirlo, incertain. Seule équipe avec le PSG et le Bayern à pouvoir réaliser le triplé Championnat-Coupe nationale-C1, la Juve veut déjà retrouver un dernier carré de Ligue des champions qu'elle n'a plus fréquenté depuis 10 ans, comme Monaco. Pour cela, la "Vieille Dame" voudra poursuivre son sans-faute face aux clubs français à la maison, face à des Monégasques qui n'ont encore jamais gagné en Italie. - Revanche à double détente - Si Turin-Monaco a des allures de derby, l'Atletico-Real en est un vrai, et récurrent : mardi, les deux clubs madrilènes s'affrontent pour la onzième fois depuis février 2014, toutes compétitions confondues. Le Real de Carlo Ancelotti avait remporté la fameuse "Decima", dixième C1 du club, au détriment de l'Atletico de Diego Simeone (4-1 a.p.) lors d'une finale au scénario incroyable, avec l'égalisation in extremis de Sergio Ramos offrant une prolongation aux Merengues dans laquelle ils allaient finalement lourdement s'imposer. Depuis, l'Atletico, champion d'Espagne en titre, a pris un net avantage: il a remporté la Supercoupe nationale (1-1, 1-0), a créé la surprise en s'imposant deux fois en Liga (2-1 à Bernabeu et surtout 4-0 le 7 février à domicile) et a pris le meilleur en 8e de finale de Coupe du Roi (2-0, 2-2). L'idée de revanche est donc dans les deux camps, même si on prend soin de l'évacuer, comme Carlo Ancelotti: "Nous n'avons pas d'obsession vis-à-vis de l'Atletico, nous avons seulement l'envie de gagner ce quart qui peut nous conduire en demi-finale, un stade très proche de la finale. Notre rêve n'est pas de battre l'Atletico Madrid, c'est de rêver à la +Undecima+ (11e)". Les deux équipes se présenteront au complet. Côté Real, James Rodriguez et Sergio Ramos sont de nouveau disponibles, tout comme Mandzukic pour les "Colchoneros". Ce sera aussi un duel de buteurs. Cristiano Ronaldo, déjà 49 buts toutes compétitions confondues cette saison, a l'occasion de s'emparer seul de la tête du classement des buteurs en C1 cette saison s'il inscrit au moins un doublé. En face, Griezmann voudra transposer sur la scène européenne sa forme éblouissante en Liga (quatre buts en trois matches, pour un total de 18 en Liga cette saison, son record personnel). Mercredi, entreront en scène les quatre autres quart-de-finalistes: les retrouvailles du PSG et de Barcelone, qui se sont déjà affrontés en poule (3-2, 1-3), et un Porto-Bayern où les Allemands de Pep Guardiola seront grands favoris.

