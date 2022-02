Hockey féminin: l'equipe de France tombe face à la République Tchèque

Tout se sera décidé dans le 2e tiers temps de la rencontre. En effet, si les deux équipes se neutralisent lors du premier tiers temps qui s’avère équilibré entre les deux équipes et qui se termine sur le score de 0-0, les Tchèques parviennent à ouvrir le score par Polenska a peine 3 minutes après le début du 2e tiers.

Les joueuses Françaises vont avoir cinq minutes de trou noir à cinq minutes de la 2e sirène et encaissement trois buts en trois minutes par Vanisova, Studentova et de nouveau Vanisova pour le doublé.

Le derniers tiers ne donne rien et les tricolores terminent la rencontre sur ce score de 4-0.

Dans les autres rencontre de la journée, l’Autriche bat la Norvège 5-2 et le Danemark s’impose sur la Lettonie 5-4.

Laure Baudrit (attaquante) : « il nous a manqué un peu de « chien » dans les duels et devant la cage, on sait que la République Tchèque elle se bat sur tous les palets et il nous a manque cette niaque pour aller marquer des buts.

On a un jour de repos, ca va faire du bien, on va se reconcentrer et se remobiliser pour affronter la Lettonie mercredi".

Vincent Peltier (entraineur adjoint) : « on a été très solide sur une grande partie du match et on a eu un temps faible dans le deuxième tiers temps qui nous coute trois buts et du coup ca devient très compliqué, il nous a manqué de la constance ».

Après une journée de repos, les joueuses de Gregory Tarlé affronteront la Lettonie dernière de la poule mercredi 15 avril.