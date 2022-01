Caen-la-Mer en une maison

Caen-la-Mer souhaite regrouper toutes ses activités en une seule maison. Philippe Duron réunit les élus lundi 28 septembre pour les consulter et faire avancer son projet de mutualisation des services. Objectif : rendre l'agglomération plus visible et faire des économies de loyers. Certains bureaux de Caen-la-Mer sont des propriétés de l'agglo, d'autres sont en location. Pour Philippe Duron, le bâtiment pourrait se situer sur les rives de l'Orne, mais rien n'est encore arrêté.



