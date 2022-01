Beyrouth (AFP). Syrie: cinq enfants tués dans un raid aérien sur une école à Alep

Le régime syrien a mené dimanche un raid aérien sur une école dans la ville d'Alep, dans le nord de la Syrie, tuant 9 personnes, dont cinq enfants, a indiqué une ONG. "L'aviation militaire a bombardé une école dans l'est de la ville d'Alep, tuant cinq enfants, trois maîtresses d'école et un homme", a précisé le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), Rami Abdel Rahmane. Le bilan risque de s'alourdir car il y a des blessés graves, a-t-il ajouté. L'observatoire a fait état en outre de la mort d'un enfant dans un raid du régime sur le quartier de Cheikh Khodr à Alep, contrôlé par les rebelles. Samedi, au moins 35 personnes ont été tuées dans des bombardements de l'armée de l'air et dans des tirs d'obus rebelles à Alep, deuxième ville de Syrie et ancien poumon économique du pays. Alep est divisée entre un secteur ouest contrôlé par le régime et un secteur est contrôlé par les rebelles. L'armée de l'air largue quotidiennement des barils d'explosifs sur les secteurs rebelles, tandis que les insurgés tirent des obus sur les quartiers tenus par le régime. Plus de 215.000 personnes ont été tuées depuis le début du conflit syrien en mars 2011, selon l'OSDH.

