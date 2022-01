Division d'Honneur : Bayeux chute, les PTT Caen en profitent

USON Mondeville 2-1 Bayeux FC

Sur leur pelouse de Michel Farré, les Mondevillais démarrent pied au plancher. Sur un corner pourtant mal frappé, aucun Bajocasse ne parvient à dégager et c'est Mohamed Daoudi, opportuniste au second poteau, qui ouvre le score (1-0, 2'). Mal rentré dans la rencontre, le BFC est cueilli à froid et ne se réveillera pas dans le premier acte. Les locaux manquent même de se mettre à l'abri, mais Brunard joue mal le coup (20') et Chancoigne, à la réception de coups-de-pieds arrêtés, voit ses coups de têtes maîtrisés par Bazire (28', 31'). Atabey manque ensuite le cadre aux seize mètres (41').

Inexistant en cette première période, les hommes de Christophe Vingtrois peuvent s'estimer heureux de rentrer aux vestiaires avec un seul but de retard.

C'est à la reprise que ceux-ci se créeront leur première occasion du match. Hatchi dévie de la tête dans la course de Florian Lair qui envoie sa demi-volée juste au-dessus de la cage (49'). Mieux dans l'impact, le BFC égalise alors. Sur un coup-franc lointain bien botté, Antoine Russeau dévie de la tête et trompe Meslin (1-1, 58'). Pas assommé, Mondeville répond par Alexandre Martin dont le coup-franc rase le poteau (62'). Après une faute d'anti-jeu, Chancoigne, déjà averti, voit rouge (66').

Mais à onze contre dix, Bayeux n'en profitera pas. Pire, Denieul met à contribution Bazire (73') puis est fauché par Tanquerel dans la surface. M. Pailley montre le point de pénalty et Axel Audra transforme (2-1, 74').

Incapable de créer un véritable danger dans le dernier quart d'heure, Bayeux, orphelin de Benjamin Renaux et Yannick Leclerc, a montré ses limites. Les jaune et bleu s'inclinent et chutent pour la première fois depuis le 13 décembre.



US Ducey 0-3 ASPTT Caen

Un déplacement difficile attendait les Caennais dans la Manche où il n'est jamais aisé d'aller gagner.

Profitant de la défaite de leurs compères de tête Bayeusains, les Postiers s'imposent nettement 0-3, grâce à des réalisations de Teddy Gervais, Léo Hamel et Pierre Sorin. Tous trois sélectionnés dans l'équipe de Basse-Normandie qui a joué deux matchs le week-end dernier en Méditerranée avec un aller-retour en bus, ces derniers ont semble t-il bien récupéré pour permettre à leur équipe de s'adjuger trois points d'avance en tête du championnat.

Côté Ducéen, la claque fait mal. Avec 39 points, l'équipe de Mickaël Restout est première relégable et sait qu'elle devra se battre pour se défaire du bourbier des quatre (au moins!) derniers rangs condamnés à la descente.



SU Dives 2-0 FC Argentan

La victoire était impérative des deux côtés, et pas pour les mêmes raisons. Le SUD, placé à sept points des co-leaders avant cette journée, devait s'imposer pour ne pas décrocher tandis qu'Argentan, avant-dernier, avait besoin de maintenir un peu plus l'espoir.

Au final, ce sont les diables rouges de Philippe Clément qui sortent victorieux 2-0 de cette rencontre. Thomas Lavallée, vétéran-double-buteur, et ses coéquipiers hissent le SUD à seulement quatre points de Bayeux, et à toujours sept points de PTT, alors qu'un match en moins leur reste encore à disputer par rapport à leurs adversaires directs.

Quant aux Ornais, la mission maintien semble désormais compliquée malgré la lueur aperçue ces derniers temps. Ceux-ci comptent neuf points de retard sur Tourlaville, vainqueur de Coutances (1-0) et premier non-relégable.

Dans le duel de la Manche entre Cherbourg et Avranches, personne n'a pu se départager. Dans un match enlevé (2-2), les Avranchinais manquent l'occasion de gagner davantage de terrain sur Bayeux et en perd du coup sur Dives et les PTT. Avec dix points de retard sur le leader, ce sera bien difficile pour les hommes de Frantz Caro d'aller chercher l'unique place convoitée.

Du côté de Deauville, qui aurait donné le RSG Courseulles gagnant ? Ce sont pourtant les jaunes et noirs, vainqueurs surprises 2-4 grâce à Erwan Mboma, auteur d'un doublé, Romain Lescalier et Sébastien Mazure, qui décrochent un précieux succès qui les maintient au-dessus de la ligne de flottaison. Dans le même temps, Ouistreham s’apprête à dire au revoir à la DH. En perdant 3-1 sur le terrain d'Alençon malgré un but de Thibault Bisson, l'AJSO reste bon dernier et va se pencher sur la prochaine saison en DSR. Alençon reste relégable mais regarde vers le haut.