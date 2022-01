Ryad (AFP). Plus de 500 rebelles yéménites tués à la frontière saoudienne depuis fin mars

Plus de 500 rebelles chiites yéménites ont été tués dans des combats avec l'armée saoudienne à la frontière entre les deux pays depuis le 26 mars, a annoncé samedi le ministère saoudien de la Défense. Il s'agit du premier bilan annoncé des pertes des rebelles chiites dans les combats à la frontière saoudo-yéménite depuis le début le 26 mars d'une campagne aérienne arabe menée par l'Arabie saoudite contre ces insurgés au Yémen. Il n'était pas possible de confirmer dans l'immédiat ce bilan. Ce dernier s'est alourdi vendredi lorsque des unités de l'armée de terre saoudienne, déployées à Najrane, une province frontalière du Yémen, ont répliqué au tir d'un obus de mortier contre l'un de leurs postes de surveillance, a ajouté un porte-parole du ministère. "Plus de 500 miliciens Houthis ont été tués dans les affrontements à la frontière, depuis le début de l'opération 'Tempête décisive'", a-t-il poursuivi. Lors des échanges de tirs vendredi, trois sous-officiers saoudiens ont été tués et deux autres blessés, a ajouté le porte-parole, cité par l'agence officielle Spa. Ces trois décès portent à six le nombre de militaires saoudiens tués par des tirs en provenance du nord du Yémen depuis le début de l'opération arabe "Tempête décisive", selon les autorités. Les rebelles chiites contrôlent partiellement le nord du Yémen, d'où ils lancent des attaques contre les forces saoudiennes, déployées massivement de l'autre côte de la frontière. Cette frontière avait été le théâtre de combats meurtriers en 2009/2010 à la suite de l'infiltration de miliciens chiites en territoire saoudien. L'Arabie saoudite dirige une coalition de neuf pays arabes, qui mène des frappes aériennes quotidiennes au Yémen pour empêcher ces miliciens liés à l'Iran de prendre le contrôle de l'ensemble du territoire yéménite.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire