Le Caire (AFP). Egypte: peines de mort confirmées pour le chef des Frères musulmans et 11 co-accusés

Un tribunal égyptien a confirmé samedi les peines de mort prononcées à l'encontre du chef des Frères musulmans Mohamed Badie et de onze autres personnes accusées d'avoir cherché à déstabiliser l'Etat et planifié des attaques. Deux autres islamistes ont également été condamnés à mort par contumace, tandis que 23 personnes ont été condamnées à la prison à vie, dont un jeune citoyen égypto-américain, Mohamed Soltan, détenu depuis août 2013 et actuellement en grève de la faim.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire