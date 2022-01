Vacances de printemps : les autorités appellent à la prudence et annoncent des contrôles renforcés

A l’occasion des départs en vacances de printemps qui débutent ce vendredi soir, la préfète de la Manche appelle les usagers à rester vigilants et prudents, à respecter strictement le code de la route et à adapter en permanence leur conduite aux conditions de circulation, afin d’éviter que les départs en vacances ne se transforment en drame pour eux et leur famille.

Par conséquent, les contrôles routiers opérés par les forces de l'ordre dans le département seront renforcés à l’occasion de cette période de vacances printanières sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du département.

L'action des forces de l'ordre sera naturellement destinée à lutter en particulier contre les excès de vitesse, les pertes d’attention au volant, qu’elles soient induites par des pratiques addictives (alcool et stupéfiants) ou par l'usage du téléphone portable sous toutes ses formes (appels téléphoniques, rédaction/lecture de SMS). Policiers et gendarmes veilleront également au respect des règles de priorité, au port de la ceinture de sécurité à l’avant comme à l’arrière et aux équipements de sécurité. Ces fautes comportementales sont très souvent à l'origine des accidents dans le département.

La préfète de la Manche rappelle quelques conseils de prudence à suivre

Avec l'arrivée des beaux jours, vous avez envie de prendre votre vélo, votre cyclomoteur ou votre moto pour vos déplacements quotidiens ou pour des balades printanières. Seul ou en groupe, vous devrez, comme les autres usagers de la route, prendre des précautions et respecter un certain nombre de règles de comportement et de conduite pour vous déplacer en sécurité. Pensez à vérifier le bon état de marche de votre deux-roues, notamment le gonflage des pneus et les lumières.

Cyclistes : méfiez-vous en permanence des angles morts : en ville, ne vous arrêtez pas au niveau du rétroviseur d'une voiture, ni à l'aplomb d'un véhicule lourd (bus, camion, camionnette). Ne doublez jamais un véhicule lourd par la droite. Dans chacune de ces situations, le conducteur ne vous voit pas.

Cyclomotoristes et motocyclistes : pensez à vous protéger (casque homologué et sanglé, chaussures montantes, vêtements couvrant bras et jambes et munis d’équipements rétro-réfléchissants). Anticipez le comportement des autres usagers et ne surprenez pas les automobilistes par des accélérations brusques.

Automobilistes : soyez particulièrement attentifs à la vulnérabilité des deux-roues, notamment lors de manoeuvres ou de changements de direction, n’oubliez jamais de mettre votre clignotant. Contrôlez dans vos rétroviseurs extérieurs ou en tournant la tête afin de vérifier qu’aucun d’entre eux ne se trouve dans l’angle mort.

Avant de prendre la route :

• Ne buvez pas d'alcool si vous devez prendre le volant. En cas de consommation d'alcool, adoptez

le « réflexe éthylotest » pour s'assurer de son aptitude à conduire,

• Étudiez votre itinéraire pour ne pas vous laisser surprendre au moment où un choix directionnel

se présente à vous. Repérez des lieux où vous prévoyez de vous arrêter pour faire des pauses au

minimum toutes les deux heures.

• Vérifiez l'état général de votre véhicule et plus particulièrement les pneumatiques et leur pression,

les feux de signalisation et les balais d'essuie-glace,

• Assurez-vous de la présence dans votre véhicule d'un gilet de sécurité et du triangle de présignalisation.

Sur la route :

• Attachez votre ceinture et vérifiez que tous les passagers sont attachés,

• Respectez les limitations de vitesse, gardez une distance de sécurité confortable et adaptez votre

vitesse aux conditions météorologiques. Une visibilité insuffisante, associée à une vitesse excessive

ou non adaptée aux conditions météorologiques accroît le risque d’accident,

• Restez à l'écoute de l'information routière grâce aux radios d'autoroutes et aux radios locales,

• Mettez votre téléphone portable sur messagerie et arrêtez-vous dans un endroit sécurisé pour

répondre.

• Faites une pause au moindre signe d'assoupissement, et, au minimum toutes les deux heures, pour

vous réhydrater et vous dégourdir les jambes.

N'oubliez pas en cas de panne sur la chaussée ou ses abords :

• d'allumer vos feux de détresse,

• d'endosser votre gilet de sécurité avant de sortir du véhicule,

• de placer le triangle de pré-signalisation environ 30 mètres avant l'obstacle à signaler, sauf si cette

opération met manifestement votre vie en danger.