Flow, un navire-restaurant-salle de concert 100% normand

Le Flow - du nom du client qui l'a commandé - accueillera un restaurant, une salle de spectacle et un bar lounge. Un véritable établissement flottant qui pourra partir pour Paris fin juin 2015; C'est sous le Pont Alexandre III qu'il sera situé et qu'il accueillera dès cet été artistes, touristes et Parisiens.

Réalisé par la société Manche Industrie Marine, basée à Dieppe et dirigée par Philippe Bréchon, le Flow est le fruit d'une industrie 100 % locale. "C'est un chantier commencé il ya 1,5 ans. Les gros équipements ont été réalisés à Dieppe, les armements finaux le sont sur le chantier Arno." Un chantier situé sur les quais rive gauche à Rouen et également dirigé par Philippe Bréchon. Un chantier d'importance qui prouve, selon le président de Région Nicolas Mayer-Rossignol, que Manche Industrie Marine "est une PME d'excellence dans la région".

Jusqu'à 945 personnes à bord

Et la Normandie a de quoi être fière de son bijou. "Il fait 40 mètres de long et 14 mètres de large, ce qui en fait le navire le plus large de ce type à Paris puisque les autres ne peuvent aller que jusqu'à 11 mètres", souligne Philippe Bréchon. Conséquence : une capacité d'accueil du public plus importante encore. Si la notice d'emploi indique que le Flow pourra acueillir jusqu'à 945 personnes, Philippe Bréchon table davantage sur une fourchette "entre 800 et 900 personnes", dont 400 pour la seule salle de spectacle. Le navire abrite également un bar lounge en terrasse qui offre une vue imprenable sur la Seine ainsi qu'un restaurant avec 70 couverts.

Si les Normands peuvent regretter de voir un si beau navire fabriqué localement partir pour la capitale, l'espoir n'est cependant pas tout à fait mort. Flow, client et maître d'ouvrage du projet, cherche d'autres villes en France où implanter des navires de ce type. Bientôt un Flow 2 à Rouen ?