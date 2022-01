Washington (AFP). Nucléaire iranien: les sanctions seront levées par étapes après un accord final

Les Etats-Unis ont affirmé jeudi qu'une éventuelle levée des sanctions qui frappent l'Iran en raison de son programme nucléaire controversé se ferait seulement "par étapes", une fois un accord définitif scellé entre Téhéran et les grandes puissances. "Les sanctions seront suspendues de manière progressive et sous condition de vérification que l'Iran remplisse ses engagements, conformément à un plan d'action complet et définitif" qui doit être signé d'ici au 30 juin, a dit le porte-parole du département d'Etat Jeffrey Rathke, après que le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, eut douché jeudi les espoirs d'arriver à un texte final dans moins de trois mois sur la base de l'entente conclue le 2 avril à Lausanne.

