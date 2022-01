Les forces de sécurité afghanes ont mis fin jeudi à une attaque des talibans contre un tribunal du nord du pays, le bilan s'élevant désormais à 10 morts après six heures de combats. "Cinq membres du service de sécurité et cinq civils ont été tués, et 66 autres ont été blessés", a annoncé le chef de la police de la province de Balkh, Abdul Raziq Qaderi.

