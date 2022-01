Milan (AFP). Un homme ouvre le feu au tribunal de Milan, deux morts

Un homme a ouvert le feu jeudi matin au tribunal de Milan, tuant deux personnes, dont un juge, selon le procureur de la Cour d'appel, Giovanni Canzio, cité par la presse italienne. L'homme, qui était poursuivi pour banqueroute, était toujours recherché à l'intérieur du tribunal, cerné par les forces de l'ordre. Devant le tribunal, l'accès était bloqué, avec une forte présence policière et plusieurs ambulances. "A l'improviste, nous avons entendu au moins trois ou quatre coups de feu, nous avons cherché à comprendre ce qui se passait. Il y a eu tout à coup un grand nombre de policiers qui nous ont dit de ne pas sortir de la salle, on s'est enfermé dedans", a raconté à l'AFP Marcello Ilia, un avocat. "Après quelques minutes, nous avons commencé à sortir. Ils nous ont dit qu'une personne en veste et cravate circulait armée dans le tribunal, il semble qu'il se soit enfermé au 7e étage", a-t-il ajouté.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire