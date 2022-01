Le hip-hop à l'honneur dans "Saltimbanque" le nouveau clip de Keen'v

C'est un rituel pour Keen'v, avant l'été il nous propose toujours un hit taillé pour les soirées en terrasse. Promesse tenue avec "Saltimbanque" un morceau qui a su conquérir le cœur du public. Le clip est sorti vendredi dernier et nous emmène dans un battle de hip-hop by night.



Sa tournée Saltimbanque Tour débute ce mercredi 8 avril et passe par le Zénith de Caen ce jeudi 9 avril (première partie assurée par Makassy), les prochaines dates sont disponible sur son site officiel.