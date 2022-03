Bordeaux-Caen (1-2) : Hold-up caennais à Bordeaux

Il ne fallait pas arriver en retard ce samedi 12 février à Chaban Delmas pour assister au coup d'envoi de la rencontre opposant les Girondins de Bordeaux au Stade Malherbe Caen, tant les premières minutes furent intenses. Anthony Modeste fut le premier à allumer la mèche, en expédiant un missile sur la barre du portier caennais, Alexis Thébaux (6'). Dans la minute suivante, à la suite d'un bon dribble, l'attaquant malherbiste Youssef El Arabi tenta une belle frappe croisée à terre, sur laquelle Cédric Carrasso s'interposa parfaitement de la main gauche (7'). Sur un nouveau contre, Romain Hamouma débordait côté gauche, éliminant Michaël avant de servir parfaitement Kandia Traoré aux six mètres qui d'un plat du pied parfait ouvrait le score (1-0, 10').

Par la suite, les Caennais se montraient plutôt à leur aise, profitant de l'apathie adverse et s'appuyant surtout une conservation de balle intéressante. Ils auraient même pu doubler la mise avant la mi-temps, suite à un beau mouvement orchestré par Damien Marcq. Sur un belle transversale, il trouva Romain Hamouma qui adressa de nouveau un bon centre au point de pénalty. Mais la tête de Kandia Traoré était trop décroisée (31').



Une deuxième mi-temps hachée

Au retour des vestiaires, les Girondins ont tout de suite appuyé sur l'accélérateur, se positionnant très haut sur le terrain. Suite à un bon mouvement sur le côté gauche qui accoucha d'un superbe centre de Benoît Trémoulins, Anthony Modeste expédia le ballon de la tête à côté de la cage d'Alexis Thébaux (46'). Mais ce n'était que partie remise. L'ancien Angevin se retrouva seul devant le portier caennais trois minutes plus tard. Sa frappe trouva alors le poteau droit de Thébaux, pour la réduction du score (1-1, 49').

Les Caennais ont dès lors perdu pied, se montrant très agressif dans le mauvais sens du terme. Le grand nombre de fautes commises par les hommes de Franck Dumas en seconde période, relevant plus souvent de l'anti-jeu plus que de la maladresse, témoignait de la différence de niveau entre les deux équipes en seconde période. Heureusement dans le but caennais, Alexis Thébaux était dans un bon soir, à l'image de ses deux parades successives devant Anthony Modeste (55').

Quelques minutes plus tard, les Bordelais se sont vu refuser un but de Yoan Gouffran sur un hors-jeu imaginaire. Sur cette action, l'ancien Caennais s'est blessé, après que Damien Marcq l'a taclé par derrière. L'arbitre oublia d'ailleurs de sanctionnait le défenseur malherbiste coupable sur cette action d'avoir brisé le bas du péroné de l'attaquant bordelais.

Sur leur seule occasion de la deuxième mi-temps, les Caennais trouvèrent le chemin des filets de Cédric Carrasso. A quelques minutes du terme de la rencontre, Thibault Moulin hérita d'un bon ballon côté droit avant de centrer pour Romain Hamouma qui déverrouilla le cadenas du portier girondin (2-1, 89'). Avec cette victoire, Caen remonte provisoirement à la 14e place du classement et s'offre un peu d'air avant de recevoir Valenciennes dans une semaine.





La feuille de match

BORDEAUX - CAEN : 1-2 (0-1)

Le 12 février 2011 - 23e journée de Ligue 1

Buts : Modeste (49') pour Bordeaux, Traoré (10') et Hamouma (89') pour Caen

Cartons jaunes : Yatabaré (17'), Moulin (60'), Tafforeau (67') Seube (86') et Thébaux (87') pour Caen.

Bordeaux : Carrasso - Sané, Chalmé, Ciani, Trémoulinas - Diarra, Fernando, Ben Khalfallah (Gouffran, 45' puis Wendel, 64'), Jussie (André, 70'), Plasil - Modeste

Caen : Thébaux - Inez, Seube, Leca (Moulin, 50'), Tafforeau - Proment, Marcq, Yatabaré (Nivet, 75'), Hamouma - Traoré (Mollo, 87'), El Arabi



