Paris (AFP). Dailymotion devrait rester tricolore sous la direction de Vivendi

Avec l'entrée en négociations exclusives d'Orange et Vivendi consécutive au dépôt d'une offre de ce dernier sur Dailymotion, cette pépite tricolore semble devoir rester dans le giron d'un groupe français, à la satisfaction du gouvernement. Vivendi souhaite acquérir 80% du capital de Dailymotion pour un montant de 217 millions d'euros, le groupe de médias ayant officialisé son offre mardi dans la matinée, au lendemain de l'abandon des discussions de rachat de la plateforme de vidéos par le groupe hongkongais PCCW. Orange conserverait, en cas de succès des négociations, seulement 20% du capital de la plateforme internet de vidéos, valorisée dans l'opération à hauteur de 265 millions d'euros. En juin dernier, des discussions, engagées entre l'opérateur historique et la société de télévision payante Canal+ (groupe Vivendi) pour une prise de participation, avaient échoué. Le groupe hongkongais PCCW avait lui annoncé lundi sa décision de "mettre un terme" à ses discussions avec Orange pour acquérir 49% de la plateforme Dailymotion, en raison de l'attitude du gouvernement français, qui a souhaité laisser le temps à un partenaire européen de se manifester. Le ministre de l'Economie et de l'Industrie, Emmanuel Macron, au nom de l'Etat actionnaire d'Orange à 24,9%, avait demandé à celui-ci de ne pas accorder d'exclusivité à PCCW avant d'avoir discuté avec l'ensemble des partenaires potentiellement intéressés, dans l'idée de favoriser une solution européenne. Il s'agissait de laisser au groupe français Fimalac le temps de faire une offre, avait par ailleurs affirmé à l'AFP une source proche du dossier. - Rival de YouTube - L'opérateur Orange, propriétaire de Dailymotion, avait toutefois précisé que le groupe "n'était pas en négociations exclusives avec qui que ce soit", tout en expliquant "ne pas être hostile à l'entrée d'un partenaire stratégique pour accompagner et accélérer le développement de Dailymotion". Ce nouveau rebondissement symbolise les inquiétudes ressenties ces dernières années en France, pays qui a du mal à faire émerger des champions high-tech au niveau mondial alors qu'il produit pourtant de nombreuses start-up, souvent rachetées par des groupes non tricolores. Ce n'est en effet pas la première fois que le gouvernement entrave un rachat de tout ou partie de cette pépite française par un acteur étranger. Alors ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg s'était opposé en avril 2013 à la prise de contrôle contre 300 millions de dollars de 75% du capital de Dailymotion par le géant américain Yahoo!, faisant échouer les discussions menées par Orange. Ce veto avait déclenché une large polémique sur le protectionnisme économique français et avait, pour certains patrons, porté un coup à l'attractivité de la France pour les investissements étrangers. "La notion de patriotisme économique appliquée à ces activités d'internet, qui par définition ne connaissent pas les frontières, je ne la trouve pas forcément très pertinente", a expliqué le patron d'Orange, Stéphane Richard, sur RTL. "Ce qui compte le plus, c'est de garder des circuits de décision en France, garantir l'emploi () être sûr que tout ça va rester avec un fort ancrage français", a-t-il déclaré. "Vivendi a pris des engagements très forts sur tous ces points. On est forcément plus en confiance avec un acteur français qu'avec un partenaire étranger", a toutefois reconnu M. Richard. Dailymotion, une start-up lancée en 2005, est le site internet qui affiche la plus forte audience en Europe (selon Comscore) avec 128 millions de visiteurs uniques par mois. Le site, qui existe en 18 langues et n'a pas encore atteint la rentabilité, a une forte présence en Turquie et en Asie notamment et ne réalise que 10% de son chiffre d'affaires en France. Le patron du conseil de surveillance de Vivendi, Vincent Bolloré, s'est finalement décidé à relever le défi de créer un acteur européen face au grand leader mondial YouTube, un projet qu'Orange n'a jamais paru en mesure de mettre en oeuvre, que ce soit par manque de volonté ou de moyens.

