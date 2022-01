Paris (AFP). Dailymotion: Vivendi confirme avoir déposé une offre sans préciser le montant

Vivendi a annoncé mardi "avoir déposé une offre auprès d'Orange dans le dossier Dailymotion", confirmant des informations de presse, au lendemain de l'abandon des discussions de rachat du site de vidéos par le groupe hongkongais PCCW. Le groupe de médias français ne précise pas la taille ni le montant de son offre, alors que le quotidien Le Monde affirmait lundi qu'elle visait à racheter la "quasi-totalité" de la plateforme pour 250 millions d'euros. Cette offre "négociée par le directoire devrait être présentée et débattue mardi 7 avril lors d'un conseil d'administration exceptionnel de l'opérateur" Orange, ajoutait Le Monde, une information confirmée mardi à l'AFP par une source proche du dossier. L'intérêt des groupes allemands Axel Springer et Bertelsmann a également été évoqué dans la presse. En juin dernier, des discussions, engagées entre l'opérateur Orange et la société de télévision payante Canal+ (groupe Vivendi) pour trouver un partenaire, avaient échoué. Le groupe hongkongais PCCW a annoncé lundi sa décision de "mettre un terme" aux discussions pour acquérir 49% de la plateforme de vidéo Dailymotion (Orange), en raison de l'attitude du gouvernement français, qui préfère laisser le temps à un partenaire européen de se manifester. Le ministre de l'Economie et de l'Industrie, Emmanuel Macron, au nom de l'Etat actionnaire d'Orange à 24,9%, propriétaire de Dailymotion, avait demandé à Orange de ne pas accorder d'exclusivité à PCCW avant d'avoir discuté avec l'ensemble des partenaires potentiellement intéressés, dans l'idée de favoriser une solution européenne. Il s'agissait de laisser au groupe français Fimalac le temps de faire une offre, avait par ailleurs affirmé à l'AFP une source proche du dossier. L'opérateur Orange, propriétaire de Dailymotion, avait cependant précisé que le groupe "n'était pas en négociations exclusives avec qui que ce soit", tout en expliquant "ne pas être hostile à l'entrée d'un partenaire stratégique pour accompagner et accélérer le développement de Dailymotion".

