Paris (AFP). Radio France: la grève reconduite jusqu'à mercredi 

Les syndicats de Radio France ont décidé mardi de reconduire leur grève pour 24 heures, alors que le président du groupe Mathieu Gallet doit annoncer mercredi un plan de réduction d'effectifs, a constaté une journaliste de l'AFP. Lors d'une assemblée générale, plus de 500 personnes ont voté à l'unanimité à main levée la poursuite du mouvement, entré mardi dans sa 20e journée, selon la même source. Il s'agit de la grève la plus longue à la Maison ronde. "Mercredi, lors du CCE, nous leur dirons que ce projet n'est pas acceptable et que la seule voie est une médiation", a déclaré Jean-Paul Quennesson (SUD) lors de l'AG. "Nous sommes arrivés à un tournant à cause du plan de suppressions d'emplois", a renchéri Lionel Thompson (CGT). Les salariés du service informatique ont rejoint la grève mardi. En revanche, après une journée de grève vendredi, le SNJ restait mardi en dehors de ce mouvement. Très affaibli, notamment par des révélations sur ses dépenses, Mathieu Gallet présentera mercredi lors d'un Comité central d'entreprise (CCE) extraordinaire son plan stratégique, avec plusieurs mesures d'économies qui visent à redresser les comptes plombés de Radio France, en déficit de 21,3 millions d'euros cette année. Parmi elles, un plan de 300 à 380 départs volontaires, en priorité pour les seniors, assorti de 50 créations de postes dans des métiers qui, jusqu'ici, n'existaient pas à Radio France.

