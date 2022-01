Paris (AFP). Paris déroule le tapis rouge pour le président tunisien

Le président tunisien Béji Caïd Essebsi a été accueilli mardi avec tous les honneurs par François Hollande aux Invalides pour une visite d'Etat de deux jours destinée à renforcer la coopération économique et sécuritaire entre les deux pays amis sur fond de menace jihadiste croissante. Cette visite intervient une dizaine de jours après celle effectuée par le chef de l'Etat français à Tunis où il participait à une grande marche de protestation contre le terrorisme après l'attentat sanglant du 18 mars contre le musée du Bardo. Geste rare, réservé jusqu'à présent au seul président chinois Xi Jinping, François Hollande a reçu en personne son homologue à l'Hôtel des Invalides, manière de souligner une nouvelle fois l'attachement de la France au processus démocratique en Tunisie, pays pionnier des printemps arabes. Les deux hommes devaient ensuite traverser la Seine à bord du même véhicule sur le Pont Alexandre III, escortés par les cavaliers et les motards de la Garde républicaine avant de rejoindre l'Elysée, quelques centaines de mètres plus loin. Après un entretien en petit comité puis élargi à leurs conseillers, ils devaient assister à la signature d'une série d'accords avant de tenir à la mi-journée une conférence de presse commune. Dans la soirée, un dîner d'Etat sera offert en l'honneur de Béji Caïd Essebsi au palais présidentiel français. La conversion de 60 millions d'euros de dettes tunisiennes en investissements évoquée lors d'une visite de François Hollande à Tunis en 2013, devrait être actée mardi, selon l'Elysée. Dans l'après-midi, Béji Caïd Essebsi, premier président tunisien élu démocratiquement, s'exprimera devant le Sénat avant d'être reçu mercredi à déjeuner par le Premier ministre, Manuel Valls. La menace jihadistes croissante depuis la révolution de 2011, qui a culminé en mars avec l'attaque du musée du Bardo à Tunis (22 morts, dont 21 touristes parmi lesquels quatre Français) et la coopération en matière de défense et de sécurité devaient être au c?ur des entretiens à Paris. - 'Rude coup' - Cette coopération est cruciale aussi pour l'économie tunisienne alors que le secteur du tourisme, stratégique, a subi un rude coup après l'attentat du Bardo, avec des réservations en chute de 60% selon le Syndicat national (français) des agents de voyages (SNAV). "La France est notre premier partenaire, nous souhaitons qu'elle comprenne mieux le problème" de l'économie tunisienne qui peine à se redresser, a déclaré Béji Caïd Essebsi dans une interview accordée au quotidien Le Monde à la veille de sa visite. "Nous sommes très ouverts à toute sorte de coopération dans les domaines culturel, scientifique, économique, politique social et même sécuritaire", a-t-il souligné. Selon son chef de la diplomatie Taïeb Baccouche, des négociations sont en cours avec la France et les Émirats arabes unis pour l'acquisition d'armes, alors que la Tunisie est confrontée à la présence de jihadistes armés à sa frontière avec l'Algérie et regarde d'un ?il inquiet son voisin libyen basculer dans le chaos. La France est le premier partenaire commercial de la Tunisie et son premier investisseur extérieur. Quelque 1.300 entreprises françaises employant plus de 125.000 personnes sont implantées en Tunisie. Elle est aussi le premier pays pourvoyeur de touristes et le premier bailleur de fonds bilatéral.

