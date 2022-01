Paris (AFP). Dailymotion: le hongkongais PCCW décide de mettre un terme aux discussions

Le groupe hongkongais PCCW a annoncé lundi sa décision de "mettre un terme" aux discussions sur l'acquisition de 49% de la plateforme de vidéo Dailymotion, en raison de l'opposition du gouvernement français à des négociations exclusives avec l'opérateur Orange, propriétaire de Dailymotion. "La volonté exprimée du gouvernement français de favoriser la recherche d'une solution européenne décourage la participation d?entreprises internationales. Nous avons donc décidé de mettre un terme à nos discussions avec Dailymotion et ses propriétaires actuels", explique PCCW dans un communiqué. Le ministre de l'Economie et de l'Industrie Emmanuel Macron s'était opposé mercredi à la démarche du groupe hongkongais, pour laisser le temps à un partenaire européen de se manifester. L'Etat détient 24,9% du capital d'Orange, lequel contrôle Dailymotion depuis 2012 et cherche activement un partenaire en mesure de financer la croissance de cette plateforme de vidéos en ligne, rivale de Youtube, et d'assurer son développement hors d'Europe. "Le gouvernement n'a jamais indiqué être hostile aux discussions en cours mais a demandé, en sa qualité d'actionnaire, à Orange de ne pas accorder d'exclusivité à l'offre de PCCW avant d'avoir discuté avec l'ensemble des partenaires potentiellement intéressés", a affirmé à l'AFP le ministère de l'Economie, estimant que cette décision a permis d'ouvrir des discussions avec "plusieurs offreurs potentiels des discussions". "PCCW demeure un partenaire crédible et de qualité aux yeux du gouvernement", ajoute Bercy. Selon le ministère, "Orange poursuit des discussions et travaux qui conduiront à soumettre en temps voulu au conseil d'administration les solutions envisagées". PCCW cherchait "à nouer avec Dailymotion un partenariat de nature à rapidement donner à sa plateforme de vidéos une envergure mondiale suffisante, sur un marché où la taille critique est vitale pour se développer", précise le communiqué publié lundi. Le groupe "continuera à investir dans des partenariats de nature à soutenir le développement international de ses activités dans le domaine des médias et plateformes vidéo en ligne". En 2013, le prédécesseur d'Emmanuel Macron, Arnaud Montebourg, alors ministre du Redressement productif, avait mis son veto à un projet de rachat de Dailymotion par le groupe américain Yahoo!.

