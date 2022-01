Washington (AFP). Netanyahu dénonce l'accord avec l'Iran, Obama assure Israël de sa solidarité

Benjamin Netanyahu a dénoncé dimanche le "très mauvais" accord sur le programme nucléaire iranien conclu jeudi par Téhéran et les grandes puissances, mais Barack Obama a réaffirmé la solidarité inébranlable des Etats-Unis avec l'allié israélien. Le Premier ministre de l'Etat hébreu est à l'offensive depuis des mois contre une solution diplomatique sur le nucléaire iranien entre le groupe 5+1 (Etats-Unis, Chine, Russie, France, Royaume-Uni et Allemagne) et la République islamique et il s'oppose frontalement au président américain. M. Netanyahu a de nouveau porté l'estocade lors des émissions politiques du dimanche sur les télévisions américaines, accusant Téhéran de vouloir "annihiler" Israël et "conquérir le Moyen-Orient". Il s'est échiné à torpiller ce que M. Obama avait qualifié d''"entente historique" conclue le 2 avril à Lausanne, censée juguler le programme nucléaire de l'Iran et l'empêcher d'avoir la bombe atomique. Aux yeux du chef du gouvernement israélien, cet accord-cadre, qui doit se traduire par un texte définitif d'ici au 30 juin, est "très mauvais". Il "ne fait pas reculer le programme nucléaire iranien, maintient une large infrastructure nucléaire, () pas une centrifugeuse ne sera détruite (). C'est un mauvais accord", a-t-il fustigé sur CNN. "C'est mauvais pour Israël, pour la région et pour le monde", a-t-il martelé. Dès le lendemain du règlement de Lausanne, Israël avait fait monter la pression. Benjamin Netanyahu avait "exigé" que Téhéran reconnaisse "sans ambiguïté le droit à l'existence d'Israël" dans tout accord définitif, une demande irréaliste entre deux ennemis jurés. La puissance chiite a fait de la négation de l'Etat hébreu l'un des piliers de sa politique et les appels à sa destruction font partie de sa rhétorique historique. "Si un pays qui promet de nous annihiler et qui oeuvre tous les jours à cette fin obtient un accord ouvrant la voie à des armes nucléaires, notre survie est en danger", a tonné dimanche le Premier ministre. Vendredi pourtant, le président iranien Hassan Rohani, qui a permis une relance des négociations sur le nucléaire en 2013, avait assuré qu'un texte final ouvrirait "une nouvelle page" dans les relations internationales de son pays. - "Machine de terreur" - Israël n'y croit pas une seconde. Pour son Premier ministre, la levée des sanctions contre l'Iran apportera "des milliards de dollars dans les caisses" du régime. "Ils ne vont pas les utiliser pour des écoles, des routes ou des hôpitaux. Ils vont s'en servir pour financer leur machine de terreur à travers le monde et leur machine militaire à l'oeuvre pour conquérir le Moyen-Orient", a-t-il accusé sur ABC. L'une des grandes inquiétudes d'Israël réside dans le retour en grâce sur la scène internationale d'un Iran qui, au-delà des appels à rayer l'Etat hébreu de la carte, soutient les ennemis entourant ce pays: la Syrie, les mouvements Hezbollah au Liban et Hamas à Gaza. En outre, s'est alarmé M. Netanyahu, "cela va déclencher une course aux armements avec les Etats sunnites". De fait, l'Arabie saoudite, à l'instar de monarchies du Golfe, est très méfiante à l'égard de l'Iran, son rival régional, redoutant que le programme nucléaire de la puissance chiite n'encourage une course régionale à la prolifération. Israël est cependant considéré comme le seul pays doté de l'arme nucléaire dans la région. - Netanyahu défie Obama -

