Paris (AFP). Ligue 1: à la mi-temps, Marseille mène 2-1 face au PSG

A la mi-temps du clasico, Marseille menait 2-1 face au Paris SG, dimanche en clôture de la 31e journée de Ligue 1. Gignac a ouvert le score et donné l'avantage à l'OM (30e, 43e) alors que Matuidi avait égalisé (35e). Ce choc met aux prises les deux grands rivaux du championnat et membres d'un podium dominé par Lyon depuis sa victoire à Guingamp (3-1) samedi après-midi. Si Paris l'emporte, il reprendra la tête avec un point de plus que l'OL, et mettra probablement fin aux espoirs marseillais pour le titre, avec cinq longueurs d'avance. Si l'OM s'impose, il repassera un point devant le PSG, confronté à un calendrier démentiel. Un nul arrangerait les Lyonnais.

