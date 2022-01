CFA2 : La réserve Malherbiste dans le rouge

Ste Geneviève 2-0 SM Caen (B)

Après un match nul peu efficient au classement le week-end dernier face à Gonfreville, l'équipe de Grégory Proment abordaient un déplacement difficile sur le terrain de Ste Geneviève, vainqueurs au match aller à Venoix (0-1). Face à une intéressante équipe francilienne qui produit du jeu, Malherbe s'est à nouveau incliné (2-0), en concédant deux buts en début de seconde période puis dans les vingt dernières minutes, et ce malgré la présence de Paul Reulet, Jean Calvé, Jonathan Beaulieu et José Saez.

Désormais premier relégable, avec un point de retard sur Furiani Aglia, classé juste devant, les Caennais peuvent s'alarmer. Ils pourront relever la tête dés mercredi (15h) avec la réception de la réserve de Bastia, qui a demandé à avancer la rencontre, certainement pour pouvoir assister à la finale de la Coupe de la ligue de leur équipe fanion.

SC Hérouville 0-1 Dinan Lehon FC

En cas de victoire, Dinan pouvait s'assurer quasiment le maintien, tandis que les Hérouvillais étaient à la quête d'une troisième victoire dans ce championnat.

En début de partie, ce sont les Costarmoricains qui se montrent les plus dangereux. Lefebvre trouve les gants de Lumé (4'), puis El Guennoni bute sur le portier local (11'). Ce même El Guennoni réalise un bon une-deux avec Hervé qui ne peut battre un Lumé vigilant (21').

Plus convaincant et plus appliqué dans la maîtrise du cuir, Dinan ne parvient pas à prendre l'avantage avant la pause.

Mais à peine dix minutes après le retour des vestiaires, Maxime Jean profite d'une bonne remise pour battre le gardien à l'entrée de la surface (0-1, 54'). Les visiteurs gèrent alors leur unité d'avance alors qu'Hérouville rend trop facilement le ballon, la faute à une trop grande faiblesse technique au milieu. Dans le dernier quart d'heure, Paul Donnio, sur coup-franc, trouve le poteau (75'). Puis il bute sur le dernier rempart du SCH (82').

Malgré un Clément Lumé encore impeccable dans les cages, l'équipe de Mehdi Difallah concède sa quatorzième défaite de la saison et campe à sa place de dernier de la classe. Le SCH peut d'ores et déjà préparer la saison prochaine en Division d'Honneur, et certainement sans son gardien fétiche.

Cette descente actée, il faut espérer un maintien de la réserve du Stade Malherbe pour ne pas voir cinq clubs descendre de DH...