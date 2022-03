M6 recherche des voisins fâchés

Le but est de régler ces conflits par le biais de la médiation, l'écoute mutuelle, le dialogue et la recherche commune de solutions simples, avec une prise en charge d' éventuels travaux (réparation, réfection, élagage, insonorisation, isolation phonique, bornage, prise de mesure etc...)

En bref, nos deux animateurs se rendront sur le lieux de la querelle dans le but de solutionner les conflits. Chacun des deux rencontrera l'une des deux parties en tentant d'obtenir leurs version des faits dans la seule optique de pacifier les relations.

Médiation et solutions concrètes, ils vont tout faire pour régler vos problèmes de voisinage.

Pour en savoir plus, appelez dès maintenant le 01 46 09 28 11