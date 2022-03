Malherbe > Thomas Heurtaux : "On va se sauver"

Partagez-vous les remarques très négatives formulées par beaucoup de vos coéquipiers après le match contre Lorient ?

C'est vrai qu'à la sortie du match, on était très déçus, très énervés. On n'a pas dit qu'on était nuls, mais qu'on était passés au travers. Le lendemain matin, au décrassage, on a revu les images de la première mi-temps. Là, on s'est regardé et on s'est dit : « on n'a pas été si mauvais que ça finalement, il y a eu des choses intéressantes ». On était un peu loin dans les duels, mais à côté de cela il y avait des actions bien construites. En étant menés 1-0 à la mi-temps, on aurait pu espérer mieux. En deuxième mi-temps, c'était trop approximatif, il y avait beaucoup de déchet. On s'est senti un peu fatigués.

Ne pas avoir réussi à enchaîner après la victoire contre Auxerre, est-ce inquiétant ?

Sur le plan comptable, on a pris neuf points sur quinze. Pour Caen, on peut dire que ce n'est pas trop mal, même si on n'est pas satisfaits. Lors des mois d'octobre-novembre, on en avait pris zéro sur 18. Il y a du mieux. On va se sauver parce qu'on a la détermination et on fait les efforts pour. Après, ça ne sera pas facile, mais on envisage des jours meilleurs. On a montré et prouvé pourquoi il n'y a pas longtemps. Mentalement, on est beaucoup mieux qu'avant. On a franchi un palier là-dessus.