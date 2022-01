Los Angeles (AFP). NBA: San Antonio en play-offs, bataille royale Harden/Westbrook

Les San Antonio Spurs se sont qualifiés pour la 18e fois de suite pour les play-offs NBA mercredi tandis que la course pour le titre de MVP reste toujours indécise entre James Harden, Russell Westbrook et Chris Paul. Les Spurs se sont imposés à Orlando 103 à 91 pour signer leur 49e victoire de la saison, synonyme de qualification pour la phase finale. Les champions en titre vont beaucoup mieux depuis un mois et affichent quinze victoires pour seulement trois défaites. A deux semaines de la date limite de vote, les membres du jury pour le trophée de meilleur joueur de la saison 2014-15 ne savent plus où donner de la tête. Russell Westbrook a réussi son dixième "triple-double" (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) de la saison avec 31 points, 11 rebonds et 11 passes lors de la défaite d'Oklahoma City à domicile face à Dallas (135-131). Mais la prestation du meilleur marqueur de NBA est vite passée au second plan après le festival de James Harden lors du succès de Houston face à Sacramento (115-111). Le "divin barbu" a fait pleuvoir 51 points sur les Kings, nouveau record personnel! Chris Paul s'est aussi rappelé au bon souvenir de ses rivaux avec ses 41 points et 17 passes lors de la victoire des Clippers à Portland (126-122). Dans la course aux play-offs, si la situation est claire à l'Ouest, en revanche les 7e et 8e places de la conférence Est ne sont pas encore attribuées. Brooklyn, vainqueur du derby face à New York (100-98), sa 9e victoire en onze matches, finit fort et affiche désormais le même bilan que Miami (7e, 34 v-40 d). En revanche, Indiana, finaliste de la conférence Est l'an dernier, s'éloigne après sa défaite à Boston (100-87), la neuvième lors de ses onze derniers matches (11e, 32 v-43 d). . Le joueur du jour: James Harden. Pour la deuxième fois de la saison, le meneur des Rockets a atteint les 50 points en une soirée. Contre Sacramento, il a inscrit 51 points. Et encore, il a manqué deux lancers francs en fin de rencontre. Pour réussir ce nouveau record personnel, Harden a marqué 16 paniers sur 25 tentés, dont 8 sur 9 à trois points, et 11 lancers francs sur 13. Depuis le début de la saison, la star des Rockets a réussi neuf matches à plus de 40 points. . La "stat" du jour: 69, les points marqués par le banc des Spurs lors de la victoire de San Antonio à Orlando (103-91). Il s'agit de la meilleure soirée de la saison pour les remplaçants emmenés par Aron Baynes (18 pts), Manu Ginobili (13 pts) et Boris Diaw (11 pts). A deux semaines du début des play-offs, San Antonio retrouve petit à petit la forme qui lui avait permis de dominer la saison 2013-14 de bout en bout, notamment grâce à l'efficacité des remplaçants. . Le chiffre du jour: 28.004, les points marqués durant sa carrière par Dirk Nowitzki, le septième joueur de l'histoire de la NBA à atteindre le chiffre symbolique de 28.000. L'Allemand, joueur emblématique de Dallas, a inscrit 18 points lors de la victoire des Mavericks à Oklahoma City. Le MVP 2007, âgé de 36 ans, se rapproche du 6e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA: le colosse Shaquille O'Neal et ses 28.596 points. Ce succès de prestige fait du bien à Dallas qui restait sur quatre défaites en cinq matches. . Les Français du jour: Nicolas Batum et Rudy Gobert. A l'approche des play-offs, Batum redevient "Batman": l'international français de Portland a inscrit 21 points, pris quatre rebonds et réussi quatre passes lors de la défaite des Trail Blazers à domicile face aux Clippers (126-122). Rudy Gobert ne participera pas aux play-offs avec Utah, mais il continue de marquer les esprits avec ses 20 points, nouveau record personnel, 12 rebonds et deux contres face à Denver (98-84). Les résultats de mercredi: Charlotte - Détroit 102 - 78 Washington - Philadelphie 106 - 93 Orlando - San Antonio 91 - 103

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire