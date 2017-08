Collecte de photographies et films à la Fabrique de patrimoines en Normandie à Caen

L'été est propice au grand rangement ! En ressortent parfois de vieux souvenirs. C'est pourquoi la Fabrique des patrimoines en Normandie profite de cette période estivale pour lancer un appel afin de collecter photographies et films.

La Fabrique de patrimoines en Normandie, implantée à Caen (Calvados), s'occupe au quotidien de la conservation et de la préservation d'oeuvres d'art. Cet Établissement public de coopération culturelle (EPCC) anime également un réseau de musées mais a aussi une mission de recherche sur l'identité, l'histoire et le patrimoine normand.

Elle nourrit en permanence une importante base de données avec des documents qui témoignent de la vie des Normands à différentes époques.

Raconter l'histoire quotidienne des Normands

"Grâce aux habitants, on a un regard complémentaire sur l'histoire 'officielle'," affirme Marc Pottier, vice-président de Caen la mer et directeur adjoint de la Fabrique de patrimoines en Normandie, en charge du programme "Mémoires". "Il s'agit de raconter une histoire personnelle, qui est souvent peu mise en valeur."

L'établissement invite donc les Normands à venir faire numériser leurs documents photographiques et films qui témoignent de l'histoire et de l'identité normande: "Les Normands possèdent énormément de photos, de films, qu'ils ont pu réaliser: la naissance de l'enfant, le baptême, le mariage, des moments de bonheurs, des moments de vie quotidienne qui en réalité sont extrêmement intéressants."

Un savoir-faire scientifique pour traiter ces documents

Grâce à un atelier de numérisation, la fabrique peut conserver tous ces documents et rendre les originaux aux propriétaires, accompagnés d'une version numérique pour les visionner plus facilement. Ces documents sont ensuite mis en valeur par le travail d'ethnologues, d'historiens et de documentalistes qui montrent ce que l'on peut en déduire : des caractéristiques d'une époque, d'une région etc. "L'objectif est vraiment de contribuer à l'appropriation collective de ces documents, de les enrichir pour que cela fasse sens", explique Marc Pottier.

Les documents sont ensuite consultables par les réseaux de musées mais aussi par le grand public sur les bases de données en ligne. La Fabrique de patrimoines en Normandie cherche aussi à faire participer le public à travers notamment du crowd sourcing. Cela signifie que le public est invité à renseigner les documents mis en ligne ... S'ils reconnaissent des lieux, des personnes ou encore des événements.

Pratique. La Fabrique de patrimoines en Normandie compte deux adresses. Celle du bureau de numérisation des documents se trouve 19 rue de la Masse à Caen.

