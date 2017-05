Moins de moyens pour les Ehpad normands

La réforme de la tarification des Ehpad, les établissements pour personnes âgées dépendantes entrera en vigueur au mois de juin mais la Fédération hospitalière de Normandie juge la situation préoccupante. Certains établissements vont être très impactés avec des pertes de dotations de plusieurs dizaines de milliers d'euros.

La réforme de la tarification des Ehpad inquiète la Fédération hospitalière de Normandie. Marie-Pascale Mongaux en est la vice-présidente en charge du médico-social.

Que prévoit cette réforme?

"C'est une réforme qui touche au budget alloué par le Département aux Ehpad dont le calcul va changer. Auparavant, il tenait compte de la dépendance des résidents de l'établissement et désormais, les départements sont obligés de redistribuer cette enveloppe au regard d'un tarif moyen. Ce principe censé être juste masque de nombreuses disparités."

Quelles conséquences concrètes aura cette réforme?

"Sur un de mes établissements de 80 places, c'est une enveloppe de 110 000 euros qui va nous être retirée, ça représente 3,5 postes d'aide-soignant et c'est surtout 20 minutes de moins par jour, par résident."

Qu'attendez-vous aujourd'hui?

"On est très inquiet et on demande un moratoire sur la mise en place de cette réforme ainsi qu'un rendez-vous avec la Ministre."

