Le nouvel album de Brithney Spears qui porte un ritre en français "Femme Fatale" était annoncé pour le 15 mars aux Etats Unis. finalement, il ne devrait sortir que le 29 mars 2011.

Pour patienter les fans ont la pochette de l'album... et des extraits de quelques secondes du clip "Hold It Against Me" distillés chaque jour sur le site de la star.

Sur son compte Twitter, Brithney Spears a annoncé une collaboration avec Will.i.am sur son prochain album et déclaré "Vous allez aimer cette chanson".

Nous reconnaissons là, la pertinence de Brithney. C'est vrai, nous l'imaginons tout à fait déclarer "Vous allez détester cette chanson" !