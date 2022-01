Moscou (AFP). Naufrage d'un chalutier au large de l'Extrême-Orient russe: 54 morts

Au moins 54 marins sont morts et 15 portés disparus après le naufrage dans la nuit de mercredi à jeudi d'un chalutier avec 132 personnes à bord dans la mer d'Okhotsk, au large de l'Extrême-Orient russe, ont rapporté les médias russes. "Actuellement, nous avons récupéré les corps de 54 victimes. Soixante-trois membres d'équipage ont pu être sauvés", a indiqué le ch régional de l'administration fédérale de sauvetage en mer à l'agence de presse russe Interfax, précisant que 15 marins étaient toujours portés disparus. Un précédent bilan faisait état d'au moins 43 morts et 26 disparus. Le "Dalni Vostok" a fait naufrage à 06H30 locales (20H30 GMT) au large des côtes du Kamtchatka et à 250 kilomètres au sud de la ville de Magadan, la principale agglomération de cette zone peu peuplée de l'Extrême-Orient russe. Un responsable du centre de coordination des secours de la région a précisé à l'agence Tass que 78 des marins à bord du "Dalni Vostok" étaient russes et au moins 40 originaires de Birmanie. Des hommes originaires de Lituanie, d'Ukraine et du Vanuatu étaient également à bord du chalutier, un navire-usine de 5.700 tonnes et 104 mètres de long conçu pour embarquer plusieurs dizaines de marins pour des campagnes de pêche de plusieurs mois. Le "Dalni Vostok" était exploité par la compagnie Magellan LLC et basée à Nevelsk, une ville portuaire de l'île de Sakhaline, dans l'Extrême-Orient russe. "Selon nos premières informations, 40 blessés vont être évacués vers un hôpital de Magadan par hélicoptère", a indiqué le service de presse du district de Magadan dans un communiqué, précisant que ceux-ci n'avaient pas pris part aux opérations de sauvetage en raison de l'éloignement du chalutier au moment de son naufrage. "Un total de 800 personnes ont participé aux opérations de recherche et de secours", indique toutefois le communiqué, précisant que 26 navires de pêche avaient participé au sauvetage des marins rescapés. Selon la même source, les causes du naufrage n'ont pas encore été déterminées. Les médias russes évoquent toutefois la possibilité que le bateau ait heurté des blocs de glace, alors que la température était de 0° et la mer très calme au moment du naufrage. Contacté par l'AFP, le ministère des Situations d'urgence russe n'a pas répondu. De nombreux navires de pêche sillonnent les mers environnant l'Extrême-Orient russe, extrêmement riches en poissons. En décembre dernier, le naufrage d'un chalutier sud-coréen en mer de Béring, entre l?extrémité orientale de la Russie et l'Alaska, avait fait 27 morts et 26 disparus.

