Damas (AFP). Syrie: l'EI, pour la première fois à Damas, prend un camp palestinien

Le groupe jihadiste Etat islamique (EI) a pénétré mercredi pour la première fois à Damas, un fief du régime syrien, en s'emparant d'une grande partie du camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk. Ailleurs dans le pays en guerre depuis plus de quatre ans, des insurgés tentaient de prendre le dernier point de passage frontalier avec la Jordanie, dans le sud syrien. Lors d'un assaut éclair, les jihadistes de l'EI se sont emparés de la majorité du camp Yarmouk, un quartier du sud de la capitale syrienne, a affirmé à l'AFP le directeur des affaires politiques de l'OLP en Syrie, Anouar Abdel Hadi, en faisant état de la poursuite de combats dans certains secteurs entre jihadistes et groupes palestiniens. C'est la première fois que l'organisation jihadiste, qui contrôle depuis 2013 de vastes régions du nord syrien, pénètre dans la capitale syrienne. Le camp, situé à environ sept kilomètres du centre de Damas, comptait 160.000 habitants syriens et palestiniens avant le début du conflit en mars 2011, contre 18.000 actuellement. En février 2014, des groupes rebelles syriens s'en étaient retirés à l'issue d'un accord avec les groupes armés palestiniens anti-régime. Depuis l'armée l'assiégeait et les habitants souffraient de pénuries de nourriture, d'eau et de médicaments. "Les combattants de l'EI se sont emparés de la plus grande partie du camp et sont arrivés à l'hôpital Palestine et la rue 15, au centre", a dit le responsable de l'OLP. - Appel à protéger les civils - L?Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) a expliqué que les jihadistes s'y étaient infiltrés à partir de la localité rebelle Hajar al-Aswad, contiguë au camp, et fait état d'au moins deux morts dans les combats. Selon cette ONG, l'armée a bombardé ensuite avec l'artillerie et l'aviation le camp et Hajar al-Aswad. L'émergence de l'EI dans le conflit syrien a compliqué la donne car si le groupe extrémiste considère le régime de Damas comme son ennemi, il combat également les autres groupes rebelles, dans sa quête d'hégémonie territoriale. D'après un militant du camp, l'EI a lancé l'assaut après l'arrestation de deux de ses membres dans le camp soupçonnés d'implication dans le meurtre d'un responsable du Hamas palestinien, imputé à l'EI. Selon le militant et l'OSDH, le groupe qui tente de résister à l'EI dans le camp est celui des "Phalanges Aknaf Beit al-Maqdess", proche du Hamas, qui a réussi a reprendre du terrain sur l'EI. Les intentions de l'EI, un mouvement responsable d'atrocités et accusé de crimes contre l'Humanité, n'étaient pas claires dans l'immédiat et si l'assaut du camp est l'objectif final à Damas. Dans un communiqué, l'Agence de l'ONU pour l'aide aux réfugiés palestiniens (UNRWA) a demandé "fermement à toutes les parties (en conflit) d'assurer la protection des civils à Yarmouk, de mettre fin aux combats, et de revenir à une situation permettant à ses équipes d'aider les habitants". - Combats près de la Jordanie - Une semaine après la prise par les rebelles de l'antique Bosra al-Cham dans le sud du pays, des combats opposaient mercredi dans un secteur proche des groupes rebelles à l'armée aux abords du dernier poste-frontière avec la Jordanie encore aux mains du régime, selon l'OSDH. Les insurgés ont pu encercler le poste Nassib et s'ils "parviennent à le prendre, cela mettra fin à la présence du régime à la frontière jordanienne", a dit l'OSDH.

