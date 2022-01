Quels sont les meilleurs lycées de l'Académie de Rouen ?

Sur les 50 lycées que compte l'Académie de Rouen (en Seine-Maritime et dans l'Eure), 15 sont dans la catégorie A (qui signifie "très bon lycée"), 14 dans la catégorie B (bon lycée), 17 dans la catégorie C (lycée moyen) et quatre dans la catégorie D (lycée très moyen).

Le podium est trusté par trois établissements privés : dans l'ordre, ce sont les lycées Fénélon à Elbeuf, Providence Miséricorde à Rouen et La Chataigneraie au Mesnil-Esnard. Les élèves de ces trois lycées ont obtenu 98% de réussite au bac 2014, le lycée Fénélon n'obtenant la première place que parce qu'il réussit cette performance avec un plus grand nombre de bacheliers (98, contre 63 et 42 pour les deux autres lycées cités).

Les premiers établissements publics cités sont ceux d'E.Delamara Deboutteville à Forges-lès-Eaux et Georges Baptiste à Canteleu. Ils obtiennent respectivement la 4e place et la 9e place du classement de l'Etudiant. Dans le top 10 paraît également le lycée Pierre Corneille, à Rouen, qui occupe la 10e place.

Plus généralement, l'agglo rouennaise se taille la part du lion avec neuf lycées dans le Top 10 du classement, l'exception étant l'établissement de Forges-lès-Eaux, cité ci-dessus.

Méthodologie. L'Etudiant base son classement sur le taux de réussite au bac, sa capacité à faire progresser les élèves et celle à les garder de la première jusqu'au bac.